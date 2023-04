Maxi incendio sul letto del Rio Girasole. Il fuoco è divampato intorno alle 15.30 con le fiamme che, alimentate dal vento di maestrale, hanno lambito il camping Girasole e, sul lato opposto, la pineta al confine con il campeggio Iscrixedda di Lotzorai.

In cenere i canneti che si sviluppavano lungo il fiume, con la nube di fumo nero visibile in mezza Ogliastra. Non sarebbero emersi altri danni, almeno secondo una prima ricognizione.

Tuttavia sono stati momenti di tensione, tra i proprietari delle strutture e dei poderi vicini.

Sul posto è intervenuta la macchina della protezione civile con un elicottero, i vigili del fuoco di Tortolì, Forestale e Forestas.

Sul posto anche diversi gruppi di volontari e i carabinieri di Tortolì. L’allarme è rientrato verso le 19.30 quando sono cominciate le operazioni di bonifica.

