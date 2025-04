Due squadre dei Vigili del fuoco di Lanusei e Tortolì impegnate per l'incendio di un garage di un'abitazione di 3 piani in via Eleonora d' Arborea a Gairo.

Una persona è ricorsa alle cure del personale sanitario del 118 per lievi ustioni e per aver inalato i fumi della combustione nel vano tentativo di spegnere il rogo.

Al termine delle operazioni si effettueranno le indagini per accertarne le cause. Sul posto per il coordinamento il funzionario di guardia e i Carabinieri di Jerzu.

(Unioneonline)

