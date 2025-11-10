Due feriti, di cui uno grave, altrettante auto distrutte e viabilità in tilt. È il bilancio dell’incidente accaduto intorno alle 15.30 di oggi lungo la strada provinciale 27, tra Tortolì e Villagrande.

Per cause in corso di accertamento una Mercedes Classe A si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda che viaggiava in direzione sud. A riportare le conseguenze più gravi è stato un giovane insegnante di origini catanesi che era al volante della Panda, trasportato con l’elicottero dell’Areus all’ospedale Brotzu di Cagliari. Ha riportato un trauma addominale e contusioni varie. All’evento la centrale operativa del 118 di Sassari ha assegnato un codice rosso per dinamica.

Alla guida della Mercedes c’era un cameriere di Villagrande, anch’egli rimasto ferito ma in maniera meno grave: è stato trasferito in ambulanza al Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Entrambi sono rimasti sempre vigili e coscienti durante i soccorsi. Sul posto carabinieri del radiomobile di Lanusei e vigili del fuoco di Tortolì.

