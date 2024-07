Emergenza idrica in atto in Ogliastra: la Regione ha convocato per domani il tavolo di crisi chiamando in adunata tutti gli amministratori ogliastrini.

Il tavolo è strumento per la definizione della Strategia regionale di contrasto alla siccità. Domani pomeriggio in viale Trento tecnici ed amministratori si confronteranno direttamente per approntare possibili azioni utili a contenere le conseguenze gravissime prodotte dalla siccità in Ogliastra.

