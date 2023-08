Ivan Mameli rilancia. Per il combattimento epico tra Elon Musk e Mark Zuckerberg il sindaco di Bari Sardo mette a disposizione la spiaggia della Torre spagnola. Da settimane Elon Musk, patron di Twitter, diventato ora ‘X’, e Tesla, e Mark Zuckerberg, fondatore di Meta (impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger), se le stanno suonando, ma a distanza. È stato annunciato l’incontro di arti marziali miste in una gabbia (Mma) tra i due miliardari che si terrà in Italia, in una "location epica”, scatenando anche un dibattito politico sull’opportunità dell’evento.

Ora il sindaco di Bari Sardo promuove l’idea della spiaggia che abbraccia la fortezza spagnola. «Siamo lieti di proporre come sede del vostro imminente combattimento la spiaggia antistante la Torre spagnola di Bari Sardo, un luogo magico sicuramente all’altezza del vostro glorioso e imminente duello di arti marziali miste. Credo che non occorrano grandi preamboli per spiegare l’importanza di questa candidatura proprio qui in Sardegna, terra dei gloriosi Shardana che proprio oggi, potendo vantare migliaia di siti archeologici distribuiti in tutta la regione, si candida, al riconoscimento dei Monumenti della Civiltà nuragica nella lista mondiale dell’Unesco. Un patrimonio storico e culturale immane che nel Mediterraneo è comparabile solo con l’Egitto dei Faraoni». Nelle ultime ore Zuckerberg ha frenato sulla sfida epica.

Tuttavia lo stesso Zuckerberg è intervenuto sulle dichiarazioni dello sfidante Musk frenando gli entusiasmi: «Amo questo sport - ha scritto su Threads, piattaforma rivale di X - sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai sarà d'accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me».

Ivan Mameli ha pronta l’alternativa in caso di annullamento della sfida: «Qualora doveste cambiare idea e ritenere non più necessario il combattimento ci proponiamo comunque come sede di pace per uno “spuntino epico alla sarda” con orari e modalità che verranno dettagliati in corso d’opera poiché suscettibili di variazione».

© Riproduzione riservata