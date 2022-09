"Misure urgenti per il contenimento dei consumi energetici, indispensabili per salvaguardare l'erogazione dei servizi alla cittadinanza".

Questo il titolo in calce all’ordinanza del sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli per far fonte al caro energia. Nel paese nella costa ogliastrina è infatti quasi triplicata la spesa per le bollette comunali rispetto alla media degli ultimi anni: 275mila euro contro i 100mila degli anni precedenti.

Il Comune, dunque, ha deciso di correre ai ripari.

Nel dettaglio, nel provvedimento di Mameli si dispone una riduzione del flusso luminoso dell'illuminazione pubblica del 30% dei punti luce, ovvero ogni 3 pali uno resterà spento. L'accensione serale dello stesso impianto sarà ritardata di 30 minuti e sarà anticipato di 90 minuti lo spegnimento mattutino.

Ancora: le luci saranno spente a partire dalle 21.30 nel giardino comunale e nella Piazza don Luigi del Giudice e verrà ridotta l'illuminazione nella pista ciclabile e in prossimità della Chiesa San Leonardo.

Misure di contenimento sono state disposte anche negli uffici comunali, scuole, biblioteca, centri di aggregazione e palestre: l'impianto di condizionamento potrà essere acceso solo nelle giornate più calde e la temperatura minima degli ambienti non dovrà essere inferiore a 25 gradi.

Sempre nello stesso provvedimento si danno disposizioni agli impiegati per un oculato uso delle luci degli uffici e degli spazi comuni.

Il sindaco si riserva inoltre di rinviare ad altra ordinanza le misure da utilizzare nel periodo invernale per il riscaldamento degli ambienti.

"Si tratta di un primo provvedimento urgente e indifferibile che sono stato costretto ad adottare per cercare di salvaguardare gli equilibri di bilancio e, a cascata, i servizi che il Comune eroga alla cittadinanza, con riserva di adottarne di ulteriori in base alla variazione dei prezzi di mercato”, spiega Mameli. Aggiungendo: “Ho spiegato i provvedimenti ai miei cittadini attraverso una lettera che ho pubblicato sui social".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata