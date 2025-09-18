Disavventura per una coppia di arrampicatori romani a Punta Plummare, lungo la costa di Baunei. Ieri pomeriggio i due, 42 lui, 40 lei, erano impegnati a scalare una parete ma non sono riusciti a completare l’attività, forse a causa delle dimensioni ridotte delle funi.

A quel punto sono rimasti sospesi e hanno dovuto chiedere aiuto. Sul posto, dalla tarda serata di ieri, sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì, i colleghi del Saf di Nuoro, di Cagliari e di Sassari e il personale del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nuoro. Una volta recuperati, ormai a notte fonda, i due sono stati accompagnati al parcheggio che apre verso Cala Sisine dove avevano lasciato l’auto in sosta.

