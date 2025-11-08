Ha festeggiato ieri in montagna, nell’altopiano di Golgo, in compagnia di figli, nipoti, familiari e amici il traguardo del secolo di vita, Antonio Bangoni, che nelle montagne baunesi ha passato i migliori anni della gioventù e che da qualche giorno fa parte del prestigioso club dei centenari ogliastrini.

Nato a Baunei il 3 novembre 1925, Siu Antoni da ragazzo, tra il 1939 e il 1941, è stato “mannalissargiu” del paese (il pastore che portava al pascolo le capre domestiche dell’intera comunità, che all’epoca garantivano in ogni famiglia il latte di uso quotidiano), poi capraro sui monti tra Cala Sisine e Cala Luna e anche abile produttore di calce con l’antico metodo di cottura ad alte temperature delle pietre calcaree.

Tra i ricordi di una vita di grandi sacrifici rievocati ieri spiccavano anche quelli legati ai due anni in cui fu tra gli addetti alla campagna di eradicazione della malaria.

