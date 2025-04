Due uomini in ospedale e altrettante auto distrutte. È il bilancio dell’incidente accaduto questa mattina ad Arzana, all’altezza del chilometro 177 della statale 389, nella zona di Siccaderba.

Violento lo scontro frontale tra i due mezzi. I due feriti, uno di 50 anni di Arzana e l’altro di 31 di Lanusei, sono stati soccorsi dal personale del 118 chi li ha trasportati in codice rosso (per dinamica) al Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Non sono in pericolo di vita.

Sul posto anche vigili del fuoco di Lanusei e carabinieri per i rilievi del caso. Il traffico sulla statale, che in un primo momento è stata chiusa, ha subito lunghi rallentamenti.

