A dispetto delle consuetudini dell’epoca, Assunta Mereu si era sposata all’età di 31 anni. All’altare aveva detto sì a Enrico Pisano, di Ilbono, dove la signora ha abitato per mezzo secolo. Ieri, nonna Assunta ha compiuto 100 anni e del giorno in cui ha giurato amore eterno al suo sposo - era il 12 luglio del 1956 - conserva ricordi nitidissimi.

Al momento è l’unica donna di Arzana in vita iscritta al club dei centenari. Le fa compagnia Filippo Stochino, che i 100 anni li ha compiuti il 18 giugno scorso, da tempo residente in Liguria. Vedova dal 2012, ha avuto cinque figli, di cui quattro in vita, e oggi gode dell’amore di cinque nipoti. Durante la sua vita si è alternata tra la cura della casa e della famiglia ai lavori in campagna. Donna di fede, è devota alla Madonna.

Segreti per arrivare a cento anni? Nessuno. Ma un’arte potrebbe fare la differenza, secondo la signora: «Usare la zappa». È il suggerimento che, in occasione di una visita di accertamento in Pronto soccorso, aveva dato a un medico che le chiedeva come arrivare al secolo di vita.

In occasione del compleanno le hanno fatto visita i sindaci di Arzana e Ilbono, Angelo Stochino e Giampietro Murru, il presidente della Pro Loco, Raffaele Sestu, e il nuovo parroco, don Luca Fadda.

