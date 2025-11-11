Nonostante il divieto, lo hanno sorpreso a bussare alla porta della madre. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposta nell’ambito di un procedimento del Codice Rosso dal Tribunale di Oristano.

La prima volta il 39enne è stato fermato mentre si trovava davanti all’abitazione della madre, nonostante l’ordine del giudice che gli imponeva di restare lontano. L’intervento dei militari è stato richiesto dai familiari, preoccupati per la sua presenza. A procedere all’arresto sono stati i carabinieri delle Stazioni di Birori e Borore. Nella mattinata successiva l’uomo è comparso davanti al giudice, che ha disposto nei suoi confronti anche il divieto di dimora nel comune di Macomer.

Tuttavia, a distanza di appena un giorno, il 39enne ha deciso di tornare nuovamente davanti alla casa del genitore. Questa volta a rintracciarlo sono stati i Carabinieri di Silanus e dell’Aliquota Radiomobile di Macomer, che lo hanno arrestato e accompagnato nel carcere di Massama.

Il giudice ha poi convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

