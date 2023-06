Non c'è nessun rappresentante del Comune di Macomer, capoluogo del Marghine, nella nuova giunta dell'Unione dei Comuni. L'assemblea dei dieci sindaci, che si è svolta ieri sera nel palazzo istituzionale del corso Umberto, ha confermato alla presidenza Gian Pietro Arca, sindaco di Silanus, mentre della giunta esecutiva fanno parte il sindaco di Bolotana, Francesco Manconi, e quello di Borore, Tore Ghisu. Entrambi subentrano a Rossana Ledda (già vice sindaca di Macomer) e Rita Zaru, sindaca di Noragugume.

Francesco Manconi, 74 anni (foto Oggianu)

Il presidente ora dovrà procedere con la distribuzione delle deleghe. La nuova giunta dovrà operare nell'immediato per far fronte a tanti problemi che affliggono il territorio, dal punto di vista sociale, culturale ed economico, tra cui la grave situazione in cui versa la piattaforma dei rifiuti di Tossilo.

Tore Ghisu, 62 anni (foto Oggianu)

«Nell'immediato porteremo avanti le azioni già intraprese - dice il presidente Gian Pietro Arca - anche attraverso l'attuazione degli interventi legati al Piano di Sviluppo Territoriale, con la spendita di nuove e importanti risorse, per la valorizzazione e la promozione del territorio attraverso vari interventi e iniziative. Porteremo avanti una azione unitaria che riguarda tutti i dieci comuni del Marghine, seguendo una politica territoriale». I due nuovi componenti della giunta presto riceveranno le deleghe e inizieranno ad operare.

