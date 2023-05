Potrebbe essere un sorpasso azzardato la causa del terribile schianto tra due moto avvenuto questo pomeriggio sul rettilineo dopo i tornanti che collegano la galleria sulla 125 a Cala Gonone , a poca distanza dalla rotatoria alle porte della frazione marina (QUI LA NOTIZIA).

A rimanere senza vita sull’asfalto Pier Paolo Melis, 59 anni, di Dorgali, titolare di un negozio di bici e motocicli in via Lamarmora, in paese.

Stando a una prima ricostruzione avrebbe sorpassato un’auto, a forte velocità, mentre in senso contrario sopraggiungeva un turista, anche lui a bordo di una moto, che non è riuscito a evitare l’impatto.

Per Melis è stato purtroppo inutile l’intervento dei soccorritori del 118. Mentre l’altro motociclista è stato trasferito in gravi condizioni al san Francesco di Nuoro.

«Purtroppo il rettilineo in questione invita quasi in modo naturale a procedere a velocità sostenuta. Quanto successo oggi non è una novità», spiega la sindaca di Dorgali Angela Testone. «La stagione estiva si avvicina e con essa il rischio di nuovi incidenti. Valuteremo una riduzione del limite di velocità sul tratto di strada e, così come ci chiedono da tempo molti cittadini, l’installazione di dossi», conclude la prima cittadina.

