Tragico scontro a Cala Gonone. Il bilancio è di un morto e di un ferito in gravi condizioni.

La vittima è un uomo di Dorgali, Pier Paolo Melis, 59 anni.

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi sono entrati in collisione frontale, per circostanze in fase di accertamento, sulla strada a tornanti che porta all’ingresso del paese.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro, assieme alle forze dell’ordine e agli operatori del 118.

Per uno dei centauri i soccorsi sono stati inutili. L’altro motociclista è stato invece trasportato d’urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro.

GLI AGGIORNAMENTI: LEGGI

© Riproduzione riservata