Sono stati intensi, nel fine settimana, i controlli da parte della Polizia di Stato per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” e per incrementare la sicurezza degli utenti della strada, in particolare per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti e il mancato uso delle cinture.

Le verifiche sono state effettuate dalla Sezione Polizia Stradale di Nuoro, con i Distaccamenti dipendenti di Lanusei, Orosei, Siniscola, in ambito urbano di San Teodoro e Tortolì.

In totale, sono stati controllati 88 conducenti, dei quali ben 7 risultati positivi alla prova etilometrica, di età compresa tra i 19 e oltre 45 anni. A sei di questi è stata applicata la sanzione penale più grave, con sequestro del veicolo. Uno, invece, è stato sorpreso con tasso superiore ai 1,97 gr./l.

Il dato preoccupante che continua a emergere – viene sottolineato - è l’incidenza dei conducenti controllati, in orali serali e notturni nei fine settimana, risultati in stato di ebbrezza.

Sono state contestate 43 infrazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e altre infrazioni varie. In totale sono stati decurtati 70 punti dalle patenti di guida.

Due le auto sequestrate.

