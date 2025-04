Aveva creato un sito internet con offerte assicurative fin troppo vantaggiose per essere vere. E infatti non lo erano. Una broker è stata identificata e denunciata dai carabinieri dopo aver truffato almeno sei persone nei comuni di Ottana, Orani, Olzai e Sarule. Circa 3500 euro i soldi truffati a sei persone.

L’operazione, avviata all’inizio del 2025 e tuttora oggetto di approfondimenti investigativi, per verificare se ci sono state altre persone raggirate, è stata condotta dai militari delle rispettive stazioni sotto il coordinamento del comando Compagnia di Ottana.

La truffatrice, utilizzando tecniche sempre più ingegnose, riusciva a far sottoscrivere contratti assicurativi fasulli: le polizze, promesse come coperture annuali per veicoli, risultavano inesistenti o valide solo per pochi giorni.

Solo il rapido intervento dei carabinieri, che hanno oscurato il sito fraudolento e rintracciato l’autrice del raggiro, ha impedito che la truffa si estendesse ad altre vittime. Le persone coinvolte, intuendo l’inganno, si sono rifiutate di fornire ulteriori dati sensibili e si sono rivolte alle forze dell’ordine, dando il via alle indagini.

La donna è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Nuoro. L’Arma dei carabinieri, da tempo impegnata in attività di informazione e prevenzione contro le truffe, sottolinea l’importanza della prudenza online. Campagne mediatiche e incontri con le comunità locali continueranno per contrastare questi fenomeni sempre più diffusi e sofisticati.

