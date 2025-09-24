Trovano un bancomat dimenticato al distributore e lo usano per fare spese: due denunciati a BolotanaVittima un anziano che si è rivolto ai carabinieri dopo essersi accorto della scomparsa della carta
Dopo aver fatto benzina in un distributore di carburante, un anziano aveva dimenticato la propria carta bancomat all’interno della colonnina automatica. Un momento di distrazione che è bastato a due uomini per impossessarsene e utilizzarla indebitamente.
Il fatto è avvenuto a Bolotana, dove i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dal Comando Compagnia di Ottana, sono riusciti a risalire rapidamente all’identità dei due soggetti, entrambi residenti in zona, grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadina.
I due sono stati denunciati per utilizzo indebito di carta di pagamento, dopo aver effettuato acquisti per circa 100 euro presso un esercente locale. Ad avvisare i carabinieri l'anziano appena si è accorto della scomparsa del bancomat e di alcune transazioni sospette.