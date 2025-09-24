Dopo aver fatto benzina in un distributore di carburante, un anziano aveva dimenticato la propria carta bancomat all’interno della colonnina automatica. Un momento di distrazione che è bastato a due uomini per impossessarsene e utilizzarla indebitamente.

Il fatto è avvenuto a Bolotana, dove i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dal Comando Compagnia di Ottana, sono riusciti a risalire rapidamente all’identità dei due soggetti, entrambi residenti in zona, grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadina.

I due sono stati denunciati per utilizzo indebito di carta di pagamento, dopo aver effettuato acquisti per circa 100 euro presso un esercente locale. Ad avvisare i carabinieri l'anziano appena si è accorto della scomparsa del bancomat e di alcune transazioni sospette.

