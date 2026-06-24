Abbandonati sotto il diluvio, con il convoglio fermo a causa di un non meglio precisato guasto (quasi) in mezzo al niente: è successo ai passeggeri del treno partito da Macomer e diretto a Cagliari, nel pomeriggio.

«Quanto accaduto è assolutamente inaccettabile, oltre che incomprensibile», denuncia la segretaria generale della Fit Cisl, Claudia Camedda, che ha raccolto le segnalazioni di alcuni dei viaggiatori rimasti fino alle 18 sotto la violenta pioggia.

«Da quanto abbiamo appreso», riferisce Camedda, «il treno, partito da Macomer, si è fermato per un guasto, intorno alle 17, all’altezza di Paulilatino. Mentre si scatenava un vero diluvio, per ragioni poco chiare tutti i passeggeri sono stati invitati a scendere e sono rimasti sotto una pensilina, in balia di pioggia e vento, fino alle 18, quando è arrivato un pullman sostitutivo».

La sindacalista definisce la situazione «inaccettabile: riteniamo che la Regione debba chiedere spiegazioni a Trenitalia».

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