Oltre 20 chili di marijuana in fase di essiccazione sono stati recuperati dagli agenti della Squadra volante di Nuoro che hanno arrestato due allevatori.

D.S., 37 anni, e S.P., 47, sono stati fermati a bordo di un fuoristrada per un normale controllo ma gli agenti, insospettiti dal forte odore che proveniva dal mezzo, hanno deciso di approfondire la verifica anche perché i due uomini avevano mostrato un certo nervosismo alla domanda su cosa stessero trasportando nel cassone. “Mangime per il bestiame”, avevano risposto.

Ma quello che è stato ritrovato era ben altro: 23 chili di marijuana in essiccazione, e per entrambi sono scattate le manette. Sono stati messi ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

L’azione di contrasto della Polizia al traffico di droga ha dato risultati anche in Ogliastra. A Girasole gli agenti del Commissariato di Tortolì hanno ritrovato, nascosti nella vecchia sede del 118, circa 2 chili di cannabis pronta per essere immessa sul mercato locale.

