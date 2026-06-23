Dorgali, colto da un malore sugli scogli: morto un 27enneÈ successo a Cala Cartoe. A dare l'allarme sono stati gli amici, preoccupati perché da ore non avevano più sue notizie
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Un turista portoghese di 27 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi per un malore, sugli scogli a Cala Cartoe, nella costa di Dorgali.
A dare l'allarme sono stati i suoi amici, poco dopo le 13, perché da un paio d'ore era scomparso e non riuscivano a rintracciarlo. Sul posto si sono concentrate le ricerche cui hanno partecipato i carabinieri e la Guardia costiera.
Il giovane è stato trovato riverso sugli scogli. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per lui, se non constatare la morte. La salma è già stata restituita ai familiari.
(Unioneonline)