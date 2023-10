I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno arrestato due persone di 67 e 63 anni, residenti in Veneto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso.

Dal mese di luglio hanno effettuato numerosi viaggi dalla penisola, anche per brevissimi periodi. Nel corso di un servizio di pedinamento e osservazione è stato accertato che i due, sbarcati a Olbia, si sono diretti prima in alcune località della provincia di Sassari, per poi proseguire in provincia di Oristano e infine a Cagliari, dove hanno ritirato un pacco da uno spedizioniere locale.

A quel punto, insospettiti del comportamento, i Carabinieri hanno deciso di verificare quanto appena prelevato: un pacco contenente ben cinque chili di eroina.

Da ulteriori attività investigative sono stati sequestrati ulteriori 11 chili di cocaina che, sempre i due, avevano spedito tramite corriere.

Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato un valore superiore al milione di euro.

Gli arrestati sono stati portati in carcere a Uta.

