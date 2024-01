La tragedia è stata sfiorata. Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in una abitazione di via Brigata Sassari, al centro di Macomer, per fortuna senza gravi conseguenze per gli abitanti.

Nella legnaia accanto alla casa, ha preso fuoco un sacco di carbone, che era stato utilizzato all'ora di pranzo per accendere un barbecue. Le fiamme hanno subito invaso l’edificio, riempiendo di fumo tutta l'abitazione. All'interno si trovavano due persone, Antioco Deidda, invalido, pensionato di 83 anni e il figlio Andrea, di 40 anni. Le cause dell'incendio sono da ricercare in un sacco di carbone, all'interno del quale erano stati sistemati alcuni pezzi probabilmente ancora accesi, utilizzati per alimentare un barbecue per la festa di Capodanno in famiglia.

La legnaia in pochi tempo è stata avvolta dalle fiamme, facendo crollare il tetto. Antioco Deidda è stato colto da malore e quindi ricoverato per accertamenti all'ospedale di Nuoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per qualche ora per spegnere definitivamente l'incendio, quindi una pattuglia con gli agenti del commissariato.

