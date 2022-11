Incidente questa mattina al chilometro 14,5 della strada provinciale 25, tra Loculi e Onifai.

Due le auto coinvolte, che per motivi ancora in via di accertamento si sono scontrate.

Due donne sono rimaste leggermente ferite, sul posto l’ambulanza del 118 e gli uomini della polizia stradale.

© Riproduzione riservata