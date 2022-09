Traffico bloccato e lunghe code sulla 131 dcn tra lo svicolo per l’accesso alla città di Nuoro e quello per Orune a causa di un banale tamponamento avvenuto attorno alle 18 al chilometro 55 in direzione di Olbia.

A scontrarsi una BMW Serie 1 e una Mercedes classe A. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto gli uomini delle stradale di Nuoro.

Le interruzioni e i lavori in corso con i restringimenti della carreggiata ad una sola corsia per senso di marcia, insieme al passaggio delle auto per i soccorsi, hanno fatto sì che si formassero lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

Fabio Ledda

