L'ennesimo tamponamento, questa volta in galleria, e sulla Siniscola-Nuoro il traffico è andato nuovamente in tilt. Lunghissime fila d'auto e circolazione deviata per un incidente verificatosi a qualche chilometro dal capoluogo barbaricino.

La circolazione è stata indirizzata lungo la vecchia provinciale da Marreri, ma quanti avevano già superato lo svincolo hanno dovuto attendere a lungo, fino alla conclusione delle operazioni da parte della stradale e dei vigili del fuoco. Nel tamponamento nessuna conseguenza grave per i passeggeri.

L'incidente in una zona dove il traffico è a due corsie per la presenza di numerosi cantieri.

