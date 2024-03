Si è conclusa al meglio questa notte la ricerca di un surfista disperso in mare a Sa Mattanosa (Cala Ginepro) nel golfo di Orosei.

A far attivare i soccorsi sono stati gli amici con cui si trovava in quella zona, che quando non lo hanno visto rientrare hanno allertato i carabinieri di Siniscola.

Subito è scattato l’allarme e da Olbia è arrivata la Capitaneria di Porto de La Caletta e le squadre dei vigili del fuoco, attivati il nucleo cinofili, i Sapr e i sommozzatori partiti da Cagliari. Fortunatamente l’uomo è stato poi ritrovato alle 4.30 circa.

