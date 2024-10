Un confronto sulle grandi infrastrutture per la ricerca, a partire dall'Einstein Telescope, il nuovo rivelatore europeo per le onde gravitazionali che l'Italia si è candidata a ospitare in Sardegna, nell'ex miniera di Sos Enattos: è questo il tema della conferenza in programma oggi e domani a Su Gologone, nel Nuorese.

Organizzato dal ministero dell'Università e della Ricerca in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nell'ambito della presidenza italiana del G7 sulle grandi infrastrutture per la ricerca e il loro impatto sulla società, l’evento vede il via dalle 9:15 con la sessione inaugurale alla presenza della ministra Anna Maria Bernini.

La conferenza, come rendono noto Mue e Infn in un comunicato, intende analizzare il ruolo cruciale che le grandi infrastrutture di ricerca svolgono nel progresso della conoscenza scientifica, nonché le loro implicazioni economiche, sociali e geopolitiche.

Prevista nell’ambito dell’iniziativa anche una visita al sito della ex miniera di Sos Enattos, candidato dall'Italia a ospitare la grande infrastruttura di ricerca del futuro rivelatore di onde gravitazionali Einstein Telescope.

LA DIRETTA STREAMING DELL’EVENTO:

