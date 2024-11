Cento studenti delle classi 3, 4 e 5 dell'istituto tecnico commerciale Chironi di Nuoro hanno incontrato oggi gli agenti della polizia Locale di Nuoro per affrontare un tema delicato ma fondamentale per tutti: la sicurezza stradale.

All’evento le professoresse Antonella Mastrella e Marilena Maoddi che hanno organizzato la lezione speciale grazie alla collaborazione del comandante della Polizia Locale di Nuoro e del responsabile dell'ufficio infortunistica.

Presente il rappresentante dell'associazione familiari vittime della strada Mario Pala. Una giornata dove non si è che potuto porre l'attenzione sui recenti tragici eventi che hanno toccato profondamente la comunità nuorese e sarda, con un pensiero alle giovani viste spezzate, e ricordato quanto sia preziosa la vita e quanto sia importante proteggerla.

Un momento di riflessione che ha evidenziato l’impatto della nuova riforma al codice della strada e dove sono stati proiettati alcuni video per far capire ai giovanissimi l'importanza delle scelte che possono fare la differenza, non solo per se stessi ma anche per le persone che ci circondano. La strada non è solo un luogo di passaggio, ma un luogo dove il rispetto e l’attenzione agli altri possono salvare vite. Prendere decisioni consapevoli, rispettare le regole e guidare con prudenza sono gesti semplici ma potentissimi che parlano di cura e amore per se stessi e per gli altri.

