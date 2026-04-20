Sorpreso alla guida con una pistola e diverse munizioni: per questo un 65enne di Orune è stato denunciato. L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi, quando una pattuglia della della Polizia Stradale di Nuoro ha fermato un veicolo nel centro abitato, insospettita dall’atteggiamento nervoso del conducente e dalle risposte evasive fornite durante gli accertamenti. Durante l’ispezione del veicolo i militari hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 9, completa di caricatore e proiettili, detenuta illegalmente.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di un’ulteriore arma: una doppietta calibro 16, anche questa priva di autorizzazione, nonostante l’uomo fosse già detentore di fucili da caccia.

Il 65enne, residente a Orune, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi. Tutto il materiale è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

(Unioneonline/v.f.)

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