Sono arrivati davanti al teatro comunale di Sorgono con trattori, ruspe, cartelloni e slogan per accogliere l'arrivo a Sorgono del neo direttore generale della Asl di Nuoro, Paolo Cannas, che aveva in programma di incontrare gli amministratori del Distretto socio sanitario.

I manifestanti del comitato "Sos sanità Barbagia Mandrolisai" hanno sollecitato più attenzione sui servizi sanitari territoriali, dall'emergenza-urgenza alla chirurgia ospedaliera, alla prevenzione di diverse patologie sino all'incentivazione alla natalità attraverso il consultorio.

Cannas ha scelto di parlare direttamente con i cittadini mobilitati dal comitato: "Sono venuto per ascoltarvi in modo che sappiate che adesso avete un riferimento diretto - ha spiegato -. Ci sono molti punti da affrontare ma prima di tutto dobbiamo lavorare sull'ospedale di Sorgono che va riqualificato: sugli interventi chirurgici programmati possiamo utilizzare sia chirurghi del posto ma anche equipe di fuori”.

Ancora: “Dobbiamo costruire la telemedicina con i fondi del Pnrr per monitorare i cardiopatici e i diabetici per esempio”, ha aggiunto. Sul fronte della medicina territoriale “stiamo pubblicando i bandi per la pediatria e per la medicina generale, in modo da coprire alcune sedi vacanti e ci stiamo attivando anche sul fronte della ricerca dei medici per mettere mano alla situazione disastrosa delle liste d'attese”. "Non ho la bacchetta magica - ha sottolineato - ma mattone dopo mattone se lavoriamo insieme ce la faremo".

Non sono mancate le polemiche, i manifestanti hanno chiestgo soluzioni immediate perché “sono 20 anni che ci dite le stesse cose”.

"Sappiamo che non si risolvono problemi così complessi in due mesi, ma si è aperto un dialogo e abbiamo dato un'apertura di credito al dg Cannas - ha spiegato Bachis Cadau del comitato Sos Barbagia Mandrolisai -. Noi siamo decisi a collaborare con il direttore generale ma si sappia che monitoreremo al situazione giorno per giorno e se non si inizia a risolvere i problemi torniamo subito alla carica".

