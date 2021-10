Incidente stradale ieri sera sulla 131 dcn, all’altezza del chilometro 98.

La conducente di una Nissan Micra ha perso il controllo della macchina ed è finita contro il guard rail. L’auto si è letteralmente accartocciata, per la donna – di origine polacca residente ad Arzachena - per fortuna nessuna grave conseguenza.

Quando sono arrivati i Vigili del fuoco di Siniscola l’hanno trovata già fuori dalle lamiere, senza gravi contusioni.

La squadra del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza l’auto coinvolta e l’area interessata dall’incidente. Sul posto anche il 118 per i soccorsi e una pattuglia dei Carabinieri di Siniscola per disciplinare il traffico e per i rilievi di legge.

