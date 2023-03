L’amministrazione comunale di Siniscola si appresta a commemorare le vittime del Covid.

Sabato prossimo in occasione della Giornata nazionale dedicata a chi ha perso la vita a causa della pandemia, il Comune organizza una cerimonia in piazza Aldo Moro (ex piazza Sardegna) dove è stata collocata una lapide alla memoria dei morti per il coronavirus.

L’appuntamento e fissato alle ore 12.

Il sindaco Gianluigi Farris invita tutti i concittadini, e in particolar modo tutti coloro che hanno subito un lutto a causa della malattia, a partecipare all’appuntamento durante il quale verrà deposto davanti al monumento un cuscino di fiori.

«In questa occasione – spiega il primo cittadino - i nostri edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz’asta e in tutti i locali istituzionali verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime da Covid. Invito che estendiamo anche ai luoghi privati».

