Ora la statale 129 da Macomer fino a Nuoro è più sicura, grazie ai lavori che l'Anas sta portando a termine, con la messa in sicurezza dell'intero tracciato.

Grazie ad un investimento complessivo che vale 2 milioni di euro, è stata realizzata la nuova pavimentazione, che interessa circa 20 chilometri di strada, che comprende il tratto tra Birori, dove la strada statale si congiunge con la Provinciale verso Macomer, fino alla zona di Iscra.

Si tratta di un investimento per la messa in sicurezza della statale 129, che è interessata da qualche tempo da altri importanti interventi, che si concentrano principalmente sulla manutenzione straordinaria, il potenziamento infrastrutturale e anche l'adozione di tecnologie, con un ruolo centrale svolto da Anas. In quel tratto, che riguarda principalmente la zona del Marghine, da Iscra fino a Macomer, la strada versava in condizioni di degrado, con l'asfalto in certi tratti fatiscente e con la segnaletica pressoché inesistente.

La strada, che attraversa l'intero Marghine, da Macomer fino ad Orotelli, passando negli svincoli per Birori, Bortigali, Silanus, Lei e Bolotana, pur conservando le caratteristiche di costruzione, per quanto riguarda la larghezza della carreggiata, ora diventa più scorrevole e sicura, grazie al nuovo manto di asfalto, ma soprattutto per quanto concerne la segnaletica orizzontale che interessa l'intero tracciato. Sono in corso i lavori di completamento che saranno portati a termine probabilmente entro i primi quindici giorni di maggio.

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