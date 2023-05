Fa tappa a Silanus, tra sabato e domenica, la manifestazione ideata dall'Aspen Camera di Commercio di Nuoro, “La Primavera nel Cuore della Sardegna”. Per due giorni il paese apre i suoi monumenti, la sua cultura, le sue tradizioni, i suoi prodotti locali e le sue bellezze naturali ai visitatori. Apre soprattutto la sua proverbiale ospitalità.

Si apriranno i monumenti archeologici, le antiche chiese, la varie mostre e saranno proposti numerosi eventi, per riscoprire i luoghi della storia. Per questo l'intera comunità è mobilitata, assieme alle varie associazioni culturali e l'amministrazione comunale. Oltre all'esposizione, la vendita, le degustazioni e le varie dimostrazioni sulle lavorazioni, non mancheranno gli interessanti momenti di svago, di esposizione della cultura locale, attraverso i canti e i balli, anche con l'apertura del museo de Sa Poesia Cantada (si potrà assistere ad una gara poetica con protagonisti i poeti locali, i compianti Mario Masala e Frantziscu Mura), oltre alla dimostrazione dell'arte tessile silanese. Non mancheranno le mostre fotografiche, quelle di pittura e quanto altro. Ma neanche i tour a bordo del trenino turistico, a cura della cooperativa Old Sardigna, per le antiche vie del paese e nel complesso archeologico di Santa Sabina e Murartu, le escursioni guidate e protette per le vie del centro storico, in sella ad un asinello bianco di razza sarda e le degustazioni dei prodotti locali, in particolare i gustosi dolci della tradizione. C'è tutto per vivere giornate intense immersi nella tradizione più pura.

