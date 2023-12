Sicuramente nel Marghine è il comune dove nascono più bambini, in controtendenza con gli altri centri del territorio. Per venire incontro alle esigenze della comunità, quindi per favorire lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo, il Comune presto aprirà la ludoteca comunale.

Si tratta di un servizio dedicato all'infanzia e alle famiglie dell'intera comunità, che opererà in un contesto educativo e divertente, dove i bambini potranno trascorrere del tempo in maniera creativa, oltre interagire socialmente e imparare tante cose della vita attraverso il gioco. I destinatari di questo nuovo e importante servizio sono i bambini dai 3 fino ai dieci anni di età.

Le famiglie hanno tempo fino al 29 dicembre per fare le apposite iscrizioni, inviando un apposito modulo compilato, all'indirizzo info@comune.silanus.nu.it, oppure consegnandolo direttamente all'ufficio protocollo del Comune.

«Il servizio è progettato per accogliere i bambini in un luogo sicuro, accogliente e inclusivo- recita una nota del Comune- promuovendo l'interazione positiva e la costruzione di legami tra i partecipanti. L'apertura, molto probabilmente, sarà agli inizi del prossimo anno». Gli orari di apertura delle varie attività saranno comunicate tempestivamente alle famiglie che faranno richiesta. «Questa la consideriamo una grande opera per la comunità- dice il sindaco Gian Pietro Arca- per abituare i bambini a crescere meglio in un ambiente sano e propositivo».

© Riproduzione riservata