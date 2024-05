Comune contro Area, per lo stato di degrado assoluto in cui versano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, ha sollecitato diverse volte Area, che non ha provveduto ad eseguire i lavori per rendere abitabili e assegnabili le case popolari.

Dopo l'ultima sollecitazione, risalente alla fine dello scorso febbraio, nulla è cambiato. Il sindaco ancora una volta scrive: «Si contesta, ancora una volta, il fatto che Area ometta di eseguire i lavori necessari per rendere gli alloggi di edilizia residenziale pubblica agibili e abitabili, da essere poi assegnati ai beneficiari. La situazione - aggiunge il sindaco - non è più sostenibile, e per questo si chiede un intervento da parte dell'amministrazione regionale».

Sono attualmente quattro gli alloggi disponibili, come segnala il sindaco, che non si possono assegnare perché inagibili, in quanto necessitano della manutenzione ordinaria e della revisione degli impianti elettrici, idrici e fognari. Si tratta degli alloggi di via Matteotti, via Amendola, via Don Sturzo e via Sauro.

Alloggi realizzati negli anni Ottanta e altri più datati. Il sindaco manifesta il suo disappunto, perché fino ad oggi Area non ha provveduto ad eseguire i lavori e rendere gli alloggi abitabili e quindi poterli assegnare. «Mi faccio portatore degli interessi dei cittadini più vulnerabili - scrive tra l'altro il sindaco – che sono gli aggiudicatari degli stessi alloggi».

