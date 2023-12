Scuole chiuse in anticipo e studenti mandati a casa prima della fine regolamentare dell’orario scolastico. Disagi nei locali commerciali, nei bar e nei ristoranti di Nuoro. Case a secco.

Per la seconda giornata consecutiva Abbanoa chiude l’erogazione dell’acqua e lascia a secco il centro città. Il gestore sta intervenendo nella stessa zona, via Manzoni, che martedì ha richiesto la chiusura dell’erogazione dell’acqua. Anche questa mattina il gestore ha chiuso i rubinetti nelle zone servite dal serbatoio di Sant’Onofrio: l’omonima zona, Tribunale, Mughina, Monte Jaca, Giardinetti, Corso Garibaldi, Mercato civico, via Manzoni, Santa Maria, Lollobeddu, Cumbentu e Orguidda.

L’intervento dove si era verificato una grossa dispersione si è reso necessario “per inserire un pezzo speciale in acciaio all’altezza dell’incrocio con via Manzoni - fa sapere Abbanoa - La sua installazione e saldatura richiede una breve interruzione dell’erogazione idrica”. Un’interruzione in piena mattina che ha portato alle proteste da parte dei residenti per la decisione di intervenire in orario mattutino e non nelle ore notturne, dove i disagi alle attività commerciali, pubbliche e cittadine sarebbero stati ridotti.

© Riproduzione riservata