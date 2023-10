Restano molto gravi le condizioni della direttrice del carcere Badu 'e Carros, Patrizia Incollu, 57 anni, ricoverata in Rianimazione all'ospedale San Francesco di Nuoro dopo l'incidente di ieri pomeriggio sulla Nuoro-Lanusei, costato la vita l'assistente capo della polizia penitenziaria Peppino Fois, 53 anni.

Incollu è in coma farmacologico e la prognosi è riservata. Uno schianto devastante quello tra un camion e la Volkswagen Passat su cui viaggiavano la direttrice e Fois: erano di rientro a Nuoro dopo una giornata di lavoro nel carcere di Lanusei quando in un rettilineo l’auto ha centrato il mezzo pesante impegnato in una svolta per entrate nel distributore di benzina di Janna ‘e Ferru.

Inutile il disperato tentativo di deviare la traiettoria da parte dell'agente alla guida della Passat. Così come vani si sono rivelati i tentativi di rianimazione per Fois, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Il conducente del camion è stato sottoposto ad una serie di analisi ed è risultato negativo all'alcoltest: è indagato dalla Procura di Nuoro per omicidio stradale.

Intanto arriva il messaggio di cordoglio del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo: «Ci stringiamo al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi del poliziotto scomparso ed esprimiamo vicinanza ai familiari della direttrice», si legge in una nota, «nella speranza di ricevere presto buone notizie. Ringrazio infine i numerosi rappresentanti di Istituzioni e forze dell'ordine che hanno rivolto sinceri messaggi di solidarietà e vicinanza al corpo di polizia penitenziaria».

