A 85 anni si era avventurato in un’escursione nel Supramonte nei territori tra Orgosolo, Dorgali e Urzulei.

Ma mentre percorreva il sentiero che conduce nel canyon di Gorropu forse per la pioggia che ha reso viscido il terreno è improvvisamente scivolato finendo in un dirupo.

L’incidente nel primissimo pomeriggio di oggi poteva avere conseguenze ben più gravi per il turista 85enne di origini romane. L’uomo che era in compagnia di altre persone è rotolato giù per diversi metri procurandosi diverse escoriazioni agli arti e un trauma cranico.

Sul posto è intervenuto l’Elisoccorso che ha trasportato il malcapitato al San Francesco di Nuoro: non sarebbe in pericolo di vita.

