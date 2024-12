Una nuova mobilitazione è prevista, a partire da domani, per la difesa della salute nel Marghine, per sollecitare provvedimenti operativi degli organi della Regione, della Asl e del Distretto. Per questo i sindaci del territorio, con tutti i cittadini, sono chiamati, domani sera, ad una nuova iniziativa per fare il punto sulla situazione della sanità.

Organizzata dal comitato per la difesa della sanità del Marghine, domani sera, con inizio alle 17, nella sala riunioni della Biblioteca comunale, si svolgerà una assemblea pubblica per fare il punto della situazione per quanto riguarda il distretto di Macomer. «Sarà l'occasione per compiere, anche assieme ai sindaci del territorio un'analisi dello stato della sanità nel nostro territorio - è scritto in una nota del comitato - con particolare riferimento al persistere della criticità dei suoi servizi socio sanitari e alle prospettive della necessità, più volte ribadita dal Comitato, di una riorganizzazione del sistema socio sanitario distrettuale. Chiediamo alla Regione e alla Asl, Provvedimenti capaci di avviare una inversione di tendenza rispetto a un progressivo impoverimento e smantellamento della sanità pubblica nel Marghine».

