Da oggi e fino al quando non verrà trovata una soluzione al problema del personale mancante, in alcune unità dell’ospedale San Francesco di Nuoro sono sospesi ricoveri e accessi dei pazienti. Una situazione emersa già nei giorni scorsi con una segnalazione arrivata dagli operatori professionali del decimo piano.

La comunicazione completa recita: “A seguito della comunicazione della Responsabile dell'UOC di Geriatria che segnala al momento un numero insufficiente di medici per poter garantire i livelli assistenziali di base (solo n. 3 dirigenti medici, Responsabile incluso e oltre n. 40 pazienti ricoverati), stante inoltre la grave carenza di personale medico anche presso il reparto di Medicina (al momento n. 6 dm più Responsabile di cui solo 4 turnanti e oltre n. 30 degenti) per una dotazione complessiva in entrambi i reparti di 40 posti letto (personale infermieristico e OSS proporzionale a tale dotazione e carente), con quota parte dei pazienti positivi al SARS-CoV-2 in appoggio presso l'UO di Malattie Infettive e il 10° piano, la presenza presso il Pronto Soccorso di pazienti in attesa di ricovero, la garanzia della sola guardia interdivisionale notturna, pre-festiva e festiva per i due reparti, su disposizione del Direttore del POU, si comunica che dalla data odierna e fino a risoluzione della sovrasaturazione e/o integrazione del personale mancante, sono temporaneamente sospesi i ricoveri e accessi dei pazienti con problematiche internistiche presso le UO di Geriatria, Medicina e Pronto Soccorso del PO S. Francesco. Pertanto si chiede di voler provvedere affinché i pazienti con problematiche internistiche che necessitassero, o vi sia il sospetto che necessitino, di ricovero presso le suddette Unità Operative, siano trasportati presso altri Presidi Ospedalieri. Sarà cura di questa Direzione di Presidio informare i soggetti in indirizzo della ripresa delle attività di ricovero”. La firma è quella del dirigente Medico della Direzione di POU-ASL Nuoro, Antonella Tatti.

LA PRECISAZIONE – “La direzione aziendale dell'ASL n. 3 di Nuoro, al fine di precisare meglio le finalità della comunicazione stessa ed evitare interpretazioni fuorvianti e allarmistiche, intende precisare quanto segue:

• Il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Francesco è sempre aperto agli accessi esterni e continua a garantire le prestazioni;

• Proprio al fine di garantire il servizio di emergenza-urgenza si è ritenuto opportuno, così come accade in tutte le strutture sanitarie pubbliche del resto d'Italia, sospendere temporaneamente i ricoveri in geriatria e medicina al fine di poter dimettere i pazienti dimissibili per poi avere nuovamente la possibilità di accogliere nuovi ingressi;

• Ad ogni buon conto l'Ospedale San Francesco di Nuoro continua a garantire, in tutte le sue unità operative, i Livelli Essenziali di Assistenza, grazie alla riconosciuta professionalità e allo spirito di

abnegazione e di servizio dei suoi operatori”.

