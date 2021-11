Un nuovo allarme all’ospedale San Francesco di Nuoro. Dopo la chiusura dei reparti di Chirurgia e Ortopedia, che poi sono stati riaperti con medici "in prestito" da altre aziende sanitarie, ora sarebbe imminente anche la chiusura di Cardiologia.

In un’interpellanza, il cui primo firmatario è Roberto Deriu, consigliere regionale del Pd, e che è stata sottoscritta da tutto il centro sinistra e dal M5s, si legge: "L'ospedale San Francesco si trova in gravissima difficoltà per la carenza di medici cardiologi all'interno del reparto. Problemi già posti all'attenzione del presidente della Regione e dell'assessore alla Sanità con due interrogazioni presentate nei mesi scorsi da me e dai consiglieri del centrosinistra. In risposta all'istanza di accesso agli atti presentata il 21 settembre 2021 - prosegue l'esponente dell'opposizione - l'Ats e la direzione generale dell'assessorato alla Sanità hanno confermato i dati della drammatica situazione della Cardiologia, a certificare che il reparto da dicembre non riuscirà a garantire il servizio, che potrà proseguire solo con un'integrazione di turni da parte di cardiologi di altri ospedali”.

"La Regione – conclude Deriu - ci dica chiaramente quale sarà il destino della Cardiologia del San Francesco. Non c'è tempo da perdere, servono risposte urgenti a garantire il diritto alle cure dei pazienti e condizioni ottimali di lavoro per l'intero personale sanitario".

