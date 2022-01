Fino al 17 gennaio a Desulo l’attività didattica in presenza è sospesa e il mini lockdown con coprifuoco alle 22 per gli adulti e alle 18 per minorenni è prorogato fino al 20 gennaio insieme all’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 nei locali pubblici e negli uffici pubblici.

Le restrizioni sono contenute nell’ultima ordinanza firmata dal sindaco, Giovanni Cristian Melis.

Inoltre, da giovedì 20, è prevista la chiusura dei bar e delle pizzerie alle 23, mentre non ci saranno limiti di orari per l'asporto.

Le feste per i fuochi di Sant'Antonio Abate e per San Sebastiano sono rinviate a data da destinarsi, come succede in altri paesi.

Sempre nel Nuorese, ma a Orosei, il sindaco Elisa Farris ha deciso di sospendere le attività scolastiche in presenza di tutte le classi di ogni ordine e grado, fino a lunedì 31 gennaio compreso.

(Unioneonline/s.s.)

