La Asl 3 di Nuoro aderisce a "Ottobre Rosa 2024", il mese della prevenzione per il tumore al seno, con la collaudata campagna "La priorità sei tu!" che fa parte delle iniziative per la sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione per la neoplasia più frequente tra le donne.

Nella ASL di Nuoro è attivo tutto l’anno il percorso di screening gratuito, rivolto a donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Propone un percorso diagnostico personalizzato che inizia con l’effettuazione della mammografia: da luglio disponibile all’Ospedale Cesare Zonchello un sofisticato apparecchio, di ultima generazione, che permette di ottenere immagini ancora più accurate. Ogni mammografia sarà poi valutata da due radiologi esperti in modo indipendente.

L’individuazione precoce di un tumore può fare la differenza e salvare la vita perché gli interventi terapeutici potranno essere meno aggressivi e più efficaci. Per questo è importante fare controlli regolari e aderire al programma di screening. Tutte le donne nella fascia di età tra i 50 e i 69 anni che hanno ricevuto la lettera di invito del Centro Screening possono effettuare la mammografia gratuitamente, senza ricetta del medico curante, mentre chi non l'ha ricevuta può contattare il Centro Screening per aderire.

(Unioneonline / r. sp.)

