A poche ore dalla grande manifestazione per sostenere la proposta di legge Pratobello 24, in programma mercoledì a Cagliari, in migliaia da tutta l’isola si preparano a raggiungere il capoluogo, in un clima di grande attesa, per la consegna delle oltre 210.000 firme in consiglio regionale.

E anche tra i Comitati del Nuorese sono in corso gli ultimi preparativi, con decine di pullman pronti a partire da Barbagia, Baronia e Marghine e molti attivisti decisi a partire anche in auto o in treno.

A Nuoro, dove sono state raccolte 6000 firme, si vive con entusiasmo l’atteso evento. Non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso più ampio contro le speculazioni: «In soli due mesi - dice Maurizio Fadda, tra i volontari in prima linea - siamo andati oltre ogni previsione. Benché il Comune fosse sprovvisto di consiglieri comunali per l’autenticazione delle firme, abbiamo trovato il prezioso supporto di due legali che hanno dedicato anima e cuore alla legge».

Per la città, diverse le generazioni in campo: «Domani - aggiunge Fadda - partiremo in 108 con due pullman, mentre altri amici non mancheranno di farlo con la propria auto e altri mezzi pubblici. Non ci fermeremo a questo importante risultato, ma proseguiremo chiedendo alla classe politica di tener conto del parere di migliaia di sardi».

Sullo stesso fronte, Orani, Macomer e il quartier generale di Orgosolo, con giovani e anziani organizzati in un grande tam tam. Da Oliena, ci sarà anche il neonato Comitato locale: «Siamo nati in modo spontaneo ad agosto - dice Alessio Canu - per vigilare sulla difesa del nostro ambiente dal rischio parco eolico ai confini con Orgosolo e non solo. Nel nostro paese si sono raccolte 2034 firme, fra banchetti e Comune, in brevissimo tempo. Domani partiremo con un pullman insieme a tanti altri in macchina. La nostra battaglia non si firmerà di certo qui».

Non mancheranno, i Comitati dell’Alta e Bassa Baronia, reduci da settimane intense fra Posada, Orosei, Irgoli, Onifai e non solo: «A Orosei - dice Cristina Dessena, portavoce del Comitato Bassa Baronia - abbiamo raccolto 1050 firme, con il prezioso supporto dell’amministrazione locale, che domani convocherà il consiglio comunale a Cagliari. Siamo un gruppo di giovani, ci organizzeremo in modo autonomo fra macchine e due pullman che partiranno da Dorgali».

