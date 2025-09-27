Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi all’incrocio tra via Mazzini e via Veneto, dove due autovetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro persone, tutte trasportate in ospedale per accertamenti.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati e l’intera area, evitando ulteriori rischi.

Tre ambulanze del 118 sono giunte rapidamente sul luogo dell'incidente per prestare i primi soccorsi e trasferire i feriti in ospedale. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Presenti anche i carabinieri della stazione di Torpè, a cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

(Unioneonline/Fr.Me.)

