Posada, scontro tra due auto: quattro feriti in ospedaleTre ambulanze del 118 sono giunte rapidamente sul luogo del sinistro
Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi all’incrocio tra via Mazzini e via Veneto, dove due autovetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro persone, tutte trasportate in ospedale per accertamenti.
L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati e l’intera area, evitando ulteriori rischi.
Tre ambulanze del 118 sono giunte rapidamente sul luogo dell'incidente per prestare i primi soccorsi e trasferire i feriti in ospedale. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.
Presenti anche i carabinieri della stazione di Torpè, a cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.
(Unioneonline/Fr.Me.)