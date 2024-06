Incidente stradale stamattina sulla statale 125, all’altezza del bivio per Posada.

Quattro le auto coinvolte, ci sono feriti. Sul posto Carabinieri, Polizia Stradale, 118 e Vigili del Fuoco.

Traffico rallentato e lunghissime code anche per l’afflusso importante di auto che, per via della 131 dcn chiusa nel tratto all’altezza del Comune, sono state deviate in viabilità secondaria proprio sull’Orientale Sarda, dove è avvenuto lo schianto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

