Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro in località Nuraghe Pitzinnu per eseguire un intervento di riparazione nell’acquedotto.

Fino al completamento dei lavori, che avverrà in giornata, si verificheranno cali di pressione e assenza di erogazione nel centro abitato di Posada e nella frazione di Sas Murtas.

Le interruzioni riguarderanno anche le frazioni collegate direttamente all’acquedotto: Salapattu, San Narciso e Sartu Canu in territorio di Siniscola, Solità, San Lorenzo, S'Iscala, Tanaunella, Muriscuvo' in territorio di Budoni. L’erogazione all’utenza sarà garantita invece dalle scorte dei serbatoi, fino al loro esaurimento, nelle frazioni di Tamarispa, Berruiles, Lutturai, Luttuni, Strugas, Maiorca, Nuditta e San Pietro in territorio di Budoni, Brunella e Talavà in territorio di Torpè, Silimini, Franculacciu, Stazzu Bruciatu e Schifoni in territorio di San Teodoro.

Da Abbanoa rassicurano che verranno presi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

