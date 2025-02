“Avviso dalla protezione civile regionale: si attiva livello di massima attenzione per il monitoraggio della portata del Cedrino, allerta per rischio allagamenti a valle. Si raccomanda massima prudenza” a scriverlo è il sindaco di Orosei Elisa Farris che lancia l’allerta con il sindaco di Galtellì Franco Solinas “La Protezione civile regionale con nota in data odierna ha comunicato che, a seguito dei continui apporti al serbatoio della diga Pedra 'e Othoni verificatisi nelle ultime ore, il Gestore ha attivato la fase di allerta. Si chiede alla cittadinanza di evitare durante questa fase, di percorrere e/o far percorrere al bestiame l'alveo del fiume Cedrino e dei suoi affluenti”.

Nel bollettino della protezione civile delle 4:30 si legge “a causa dei continui apporti al serbatoio della diga Pedra ‘e Othoni registrati nelle ultime 12 ore, è stata raggiunta e superata la quota di massima regolazione dell’invaso, pari a quota 100 m . Inoltre, si segnala che la portata complessiva scaricata a valle ha superato il valore della portata di attenzione, fissato 140 metro cubo al secondo Pertanto, viene attivata la fase di allerta per rischio idraulico a valle. Si raccomanda la massima attenzione da parte della cittadinanza e delle autorità competenti per monitorare e prevenire eventuali situazioni di criticità lungo i corsi d’acqua a valle della diga. La situazione sarà costantemente monitorata e saranno emesse ulteriori comunicazioni in caso di evoluzioni significative.

