Si è arreso dopo quattro ore l’uomo che ieri si è barricato in casa a La Caletta, Siniscola.

Intorno alle 23 di ieri sera si è conclusa la vicenda che era cominciata quando il 30enne aveva picchiato a sangue la madre e lei era scesa per strada per chiedere aiuto. Trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro, è stata sottoposta alle prime cure.

Il figlio intanto si era asserragliato nell’abitazione e minacciava tutti con un grosso coltello affacciandosi di tanto in tanto sul balcone. Sul posto c’erano i carabinieri di Siniscola e i colleghi della stazioni vicine e di Nuoro che per quattro ore hanno trattato con l’uomo. Fino alle 23 quando sono riusciti a convincerlo a consegnarsi.

È in stato di fermo ma non si conoscono i motivi per cui abbia dato in escandescenze.

